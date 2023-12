Mercado da bola: Bruno Rodrigues assina com Palmeiras, e Carille com Santos

As notícias do Mercado da Bola nesta terça-feira (19) tiveram como destaques o acerto de Fábio Carille com o Santos, a renovação de Lucas Moura encaminhada e a chegada de Bruno Rodrigues ao Palmeiras.

Destaques do dia:

Palmeiras contrata Bruno Rodrigues. O atacante de 26 anos foi destaque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e assinou contrato até o fim de 2028 com o Alviverde.

Inter renova com Eduardo Coudet. O Internacional anunciou a renovação de contrato com o técnico Eduardo Coudet até o fim de 2024. Toda sua comissão técnica também permanece.

Carille é o novo técnico do Santos. Após alguns dias de negociação, o técnico de 50 anos assinou contrato de duas temporadas com o Peixe. Essa é a segunda passagem do treinador pela Baixada Santista.

Lucas aceita proposta de renovação do São Paulo. O atacante aceitou o acordo de renovação por três temporadas. A assinatura do novo contrato deve ocorrer ainda nesta semana.

Corinthians anuncia venda de atacante a clube belga por R$ 16 milhões. O jovem Felipe Augusto, de 19 anos, fechou com o Cercle Brugge.

Atlético Mineiro e Flamengo disputam Gustavo Scarpa. O Galo corre na frente pela contratação, mas o Fla demonstrou interesse pelo meia, atualmente pouco aproveitado no Olimpiacos da Grécia.

Dirigente do Bragantino detalha situação de Léo Ortiz, alvo do Flamengo. O zagueiro está perto do Rubro-Negro, mas ainda falta o acerto financeiro entre os clubes, segundo o presidente de honra do Massa Bruta, Marquinho Chedid.

Mais notícias:

Grêmio insiste por Funes Mori, mas clube mexicano faz jogo duro. O Monterrey, do México, recusou a primeira oferta do Grêmio pelo atacante Rogelio Funes Mori, de 32 anos.

Espanhóis querem Vitão, zagueiro destaque do Inter. Valencia e Betis, ambos da Espanha, sondaram a situação do defensor para possível contratação no meio de 2024, quando encerra o vínculo com o Colorado.

Santos enfrenta problemas para segurar Marcos Leonardo. O atacante terminou a temporada em baixa, apesar de ser um dos destaques da equipe santista. Ele já expressou desejo de atuar na Europa, e pode não ficar para a disputa da Série B.

Goleiro está fora dos planos do Corinthians. O pouco aproveitado Ivan, de 26 anos, é visto como potencial moeda de troca pela nova diretoria do Timão.

Robson Bambu não seguirá no Vasco. O zagueiro não teve seu empréstimo renovado e voltará ao Nice, da França, em 2024.