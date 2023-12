Meia do City torce para o Flamengo e vibra com 'Fla x Flu' no Mundial

Torcedor do Flamengo e nascido no Rio de Janeiro, o meia luso-brasileiro Matheus Nunes disse que a final contra o Fluminense terá um sabor especial. Ele contribuiu em um dos três gols do Manchester City contra o Urawa Reds pela semi do Mundial.

Vai ser especial, pois sou flamenguista e será uma motivação a mais para mim. Espero sair de lá com o título. Vi (a final da Libertadores), foi um jogo difícil, disputado, o Boca também era uma grande equipe. Conheço o talento individual do Fluminense... Ganso, Marcelo, são jogadores incríveis, mas estaremos preparados com certeza.

Matheus Nunes, à CazeTV

Matheus Nunes também comentou sobre a vitória desta terça-feira (19) e projetou a final contra o Flu. O meio-campista ressaltou as dificuldades dos confrontos, mas afirmou que o City fez um bom jogo hoje e que está preparado para a decisão.