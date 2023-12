Marcelo Teixeira é empossado como novo presidente do Santos e nomeia membros do CG

Marcelo Teixeira foi empossado como novo presidente do Santos nesta terça-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, na Vila Belmiro. O empresário foi eleito mandatário do clube pelos próximos três anos. O vice Fernando Bonavides também foi nomeado.

"Primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de dirigir o Santos para o triênio 24/26. Agradecer op incondicional apoio da minha família, assim como aquele que estão juntos comigo. Não é um dia festivo, é uma sessão solene. Eu ainda estou me acostumando com o fato de uma realidade dura, difícil, mas Deus sabe o que faz. Nós, a partir deste momento, teremos e queremos um CD atuante, facilitador, participativo, de apoio às iniciativas e, acima de tudo, juntos, com os mesmos interesses, voltado ao engrandecimento do Santos", disse Marcelo Teixeira.

"Tivemos uma cotação expressiva nas urnas. Isso demonstra a aprovação dos nossos projetos. Não mediremos esforços para que todos projetos seja colocados em prática em em curto espaço de tempo para o Santos ganhar todo o tempo perdido e estar na vanguarda do futebol mundial. Agradeço esse apoio. Essa confiança será colocada em prática todos os dias. O momento é de trabalho, de excetuar os planos necessários para dar alegria ao nosso torcedor. Temos a obrigação moral de resgatar a memória e a tradição do Santos", ampliou.

Aos 59 anos, Marcelo Teixeira volta ao cargo de presidente do Santos após cumprir dois mandatos entre 1991 e 1993 e posteriormente de 2000 a 2009. Durante suas gestões, o Peixe conquistou 12 títulos no profissional, somando masculino e feminino, com destaque para o Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004 e a Libertadores feminina de 2009.

O empresário teve amplo domínio nos votos, tanto in loco (1270 votos), quanto na internet (3492). Assim, ele se consagrou presidente do Santos e teve totalidade do Conselho Deliberativo. O mandato é válido de janeiro de 2024 até dezembro de 2026.

Durante a cerimônia, também foram empossados todos os membros do Conselho Deliberativo para o triênio 2024/2026. Além disso, houve a eleição e posse dos membros da Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo. Fernando Reverendo Vidal Akaoui foi eleito o novo presidente do órgão.

Por fim, José da Costa Teixeira, Luiz Roberto Colombo Barboza e Daniel Pereira Alves foram homologados membros do Comitê de Gestão. O presidente Marcelo Teixeira e o vice Fernando Bonavides completam o grupo.

Augusto Melo, eleito presidente do Corinthians, esteve na Vila Belmiro e foi saudado com uma salva de palmas, puxada por Marcelo Teixeira.

"A demonstração da presença de um presidente eleito de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, o Corinthians... As mensagens de de vários presidentes que recebi de vários presidentes, como a Leila, com quem estive ontem. O Casares me desejou sucesso e êxito desde o primeiro dia. Isso demonstra a confiança não apenas no Marcelo Teixeira, mas a importância de recolocarmos o Santos como um grande do futebol mundial. É unânime em todos os encontros. A palavra de conforto, mas, ao mesmo tempo, de confiança. Ninguém entende como o Santos está em uma situação tão grave. Nós vamos reconstruir juntos o que é o maior desejo dos nossos oponentes , coirmãos e, principalmente, de todos os santistas", disse o presidente eleito do Santos.