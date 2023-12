Juventude anuncia chegada do atacante Edson Carioca por empréstimo

O Juventude anunciou nesta terça-feira mais um reforço para 2024. A equipe gaúcha contratou o atacante Edson Carioca, que atuou pelo Botafogo-SP nesta temporada, por empréstimo até o final do ano que vem.

Edson Carioca, de 26 anos, pertence ao Azuris, mas esteve emprestado ao Botafogo-SP em 2023. Na equipe paulista, fez 44 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. O atacante também tem passagens por Guarani, Coritiba, Portuguesa, Tombense, entre outros.

Bem-vindo Edson Carioca ao Juzão ?? O atacante estava no Botafogo-SP e também teve passagens por Guarani-SP, Coritiba-PR e Azuriz-PR. O jogador se apresenta no próximo dia 3 de janeiro, quando inicia a pré-temporada Jaconera.#Juventude pic.twitter.com/chReAOlr1W ? E.C. Juventude (@ECJuventude) December 19, 2023

O jogador faz parte do pacote de reforços do Juventude pensando na disputa do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. A equipe renovou com Thiago Carpini, técnico que chegou a ser alvo do Santos, e contratou, até o momento, cinco novos jogadores: Jean Carlos, Kaíque , Renan e Kleiton.

O Juventude retornou à elite do futebol nacional após terminar na segunda colocação da Série B neste ano. Em 2024, o clube também disputará a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho. A equipe iniciará os trabalhos de pré-temporada no dia 3 de janeiro.