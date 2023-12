Internacional anuncia renovação do técnico Eduardo Coudet até o fim de 2024

O torcedor colorado recebeu boas notícias na noite desta terça-feira. O Internacional anunciou a renovação contratual do técnico Eduardo Coudet. O argentino de 49 anos assinou novo vínculo e seguirá no clube até o fim de 2024.

"SE QUEDA! A história de Eduardo Coudet no Inter está renovada para 2024", escreveu o Inter nas redes sociais. "Construir e seguir o trabalho para brigar por títulos em 2024. Vamos por mais, Eduardo Coudet e Torcida Colorada!", publicou Alessandro Barcellos, presidente do clube.

O auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández, que fazem parte da comissão técnica de Coudet, também permanecerão no Inter.

Eduardo Coudet chegou ao Internacional pela primeira vez no final de 2019. O treinador, porém, deixou o clube no fim de 2020. Assim, o argentino retornou para fazer sua segunda passagem pelo Colorado em julho deste ano para assumir o cargo deixado por Mano Menezes.

Em sua segunda passagem pela equipe de Porto Alegre, Coudet levou o Inter a se tornar um dos quatro melhores da América do Sul ao alcançar a semifinal da Copa Libertadores. Já na reta final do Campeonato Brasileiro, obteve um aproveitamento de 63%, sendo um dos melhores ataques do returno.

O Internacional finalizou sua campanha no Brasileirão de 2023 na nona posição, com 55 pontos conquistados em 38 rodadas. No total, em todas as competições, o argentino esteve no comando da equipe em 29 jogos e conquistou 12 vitórias, sete empates e 10 derrotas.