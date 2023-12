Inter de Milão x Bologna: onde assistir e informações da partida pela Copa da Itália

Após classificação na Liga dos Campeões, a Inter de Milão volta as atenções para as oitavas de final da Copa da Itália. A equipe encara o Bologna, nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília). O jogo, que acontece no Estádio Giuseppe Meazza, será transmitido pela ESPN 2 e pelo Star+.

Enquanto os donos da casa estreiam na competição, o time visitante vai para a sua terceira partida. A equipe entrou na primeira fase do torneio.

A Inter atravessa um bom momento na temporada. Líder do Campeonato Italiano com 41 pontos, o time de Milão conquistou na última semana a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe ficou com a segunda posição do Grupo D com doze pontos. Na próxima fase, encara o Atlético de Madrid, da Espanha.

Em seu último compromisso na temporada, os donos da casa venceram a Lazio por 2 a 0, fora de casa, pelo Italiano. Além disso, tenta ampliar a marca de 15 jogos seguidos sem derrotas no ano.

O principal destaque da Inter no ano é o atacante argentino Lautaro Martínez. O jogador já anotou quinze gols no Italiano e lidera a artilharia do campeonato.

Do outro lado, o Bologna tenta manter a boa sequência conquistada nos últimos jogos. O time não perde há quatro partidas, quando foi derrotado pela Fiorentina, e vem de uma grande vitória contra a Roma, por 2 a 0, pelo Campeonato Nacional.

Pela Copa da Itália, o time comandado por Thiago Motta bateu o Cesena na primeira fase, e o Hellas Verona no confronto seguinte. Ambas as vitórias terminaram em 2 a 0.

A equipe conta com o bom momento do atacante Zirkzee. O holandês é o artilheiro dos visitantes no Italiano com sete gols marcados.

No último encontro das duas equipes, empate em 2 a 2. Historicamente, os donos da casa levam a melhor sobre o time visitante. Foram 90 vitórias da Inter contra apenas 52 do Bologna, além de 39 empates.