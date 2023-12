Goleiro do City revela conversa com Guardiola sobre Diniz e Fluminense

Ederson, goleiro do Manchester City, revelou que já conversou com o técnico Pep Guardiola sobre o Fluminense e Fernando Diniz.

O que aconteceu

O brasileiro já trabalhou com os dois técnicos. Ele é comandado por Guardiola no clube inglês e trabalhou com Diniz na seleção.

A final do Mundial de Clubes será no próximo dia 22, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Já tive conversas com ele sobre o Diniz e sobre o Fluminense, então, ele já está ciente do que o Diniz pensa, de como gosta de jogar. Ele analisou o Fluminense, pegou dicas com o Fernandinho também, que teve lá esta semana, então acho que ele está muito bem informado Ederson

O Tricolor venceu o Al Ahly na semifinal, enquanto o City bateu o Urawa Red, do Japão.

O que mais ele disse?

"Muito feliz por ter conseguido a vitória, por poder chegar à final. Claro que assistimos ao jogo da semifinal do Fluminense, analisamos muitas coisas. Eu acho que vai ser um grande jogo, um grande espetáculo, porque são duas equipes que gostam de manter a posse de bola, proporcionando um bom futebol"

Quem vai manter mais a posse?

"Espero que seja a gente. São duas equipes que gostam de manter a posse, mas acho que o importante é manter a tranquilidade, a paciência para achar o momento certo, achar a linha de passe melhor"

Qual a importância para o City?

"É extrema importância para 99,9% dos jogadores do City, porque quase ninguém tem. É um título que todos nós queremos ganhar. Passei para eles da importância que é o Mundial com o futebol brasileiro. Como é chegar em uma final e tentar a vitória. Eu, que sou sul-americano, conheço melhor as emoções do torcedor nesses momentos. Tento passar para eles a importância que é para a gente sul-americano".