Estados Unidos receberão amistoso entre Brasil e México em junho de 2024

Na tarde desta terça-feira, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a realização de um amistoso entre a Seleção Brasileira e o México. O duelo foi marcado para 8 de junho de 2024 e será sediado nos Estados Unidos como parte da preparação para a Copa América.

A Copa América de 2024 acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho, também em solo norte-americano. A Seleção está no Grupo D e terá como adversários Colômbia, Paraguai, e o vencedor do confronto entre Costa Rica e Honduras (vindo da Liga das Nações da CONCACAF). Já o México está no Grupo B, junto de Equador, Venezuela e Jamaica.

A última vez que Brasil e México se enfrentaram foi há cinco anos. O embate aconteceu em 2018, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, a Canarinho venceu os mexicanos por 2 a 0, com gols de Neymar e Firmino.

No histórico geral do confronto, as duas seleções duelaram 41 vezes, sendo cinco delas em Copas do Mundo; 19 amistosos; seis vezes em edições da Copa América; quatro vezes pela Copa das Confederações; três vezes pela Golden Cup; e, por fim, quatro vezes pelos Jogos Pan-Americanos.

O Brasil tem ampla vantagem na história contra o México: venceu 24 dos 41 jogos disputados, empatou sete e perdeu dez.

A Seleção Brasileira também fará outros amistosos preparatórios antes do início da competição. A equipe jogará contra duas seleções protagonistas no cenário mundial: Inglaterra, no dia 23 de março; e Espanha, no dia 26 do mesmo mês.