Em ano de Série B, Carille planeja montagem inteligente do elenco e se diz "muito otimista"

O Santos anunciou, nesta terça-feira (19), a chegada do técnico Fábio Carille para a temporada 2024. O novo treinador já visitou o CT Rei Pelé e mandou um recado para o torcedor alvinegro. Ele afirma estar otimista com o ano e planeja montagem inteligente do elenco do Peixe para a disputa da Série B.

"Motivado demais. Muito feliz de voltar aqui em um lugar que eu me senti muito bem no pouco tempo que trabalhei, retornar aqui é uma alegria muito grande. Muito otimista de fazer um grande trabalho. As expectativas, os desafios são os melhores possíveis da gente se fechar aqui dentro e trabalhar sério, fazer uma montagem inteligente de um elenco para que a gente possa dar um resultado muito importante dentro de campo", disse em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Carille retorna ao Santos com vínculo de um ano e opção de permanência por mais uma temporada. Esta será a segunda passagem do comandante no Alvinegro Praiano.

Anteriormente, o treinador esteve à frente do Peixe entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. Neste período, ele disputou 27 jogos, incluindo os dois em que não pôde ir ao estádio por conta da covid-19, com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas, totalizando um aproveitamento de 45,67%.

No futebol japonês desde junho de 2022, Carille estava no V-Varen Nagasaki. Ao todo, somou 63 partidas, com 23 triunfos, 17 igualdades e 23 reveses.

Em sua próxima temporada, o Santos terá a disputa apenas do Paulistão e da Série B. Para começar a planejar o ano, a diretoria buscava fechar a contratação de um técnico. Agora, pretende avançar por novos reforços, além de dar sequência à reformulação do elenco e às negociações por readequação salarial.