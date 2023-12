Com um a menos, Atlético de Madrid cede empate ao Getafe no último minuto pelo Espanhol

Na tarde desta terça-feira, a 18ª rodada do Campeonato Espanhol ganhou sequência. Com um a menos, o Atlético de Madrid empatou com Getafe, em 3 a 3, em partida que aconteceu no Cívitas Metropolitano. Os gols dos donos da casa foram marcados por Griezmann (2x) e Morata, enquanto Borja Mayoral (2x) e Oscar descontaram para os visitantes.

Mesmo com o empate cedido em casa no último minuto, o Atlético de Madrid pulou para a terceira colocação. A equipe foi aos 35 pontos e ultrapassou o Barcelona - que tem a mesma pontuação - por conta dos critérios de desempate. Já o Gatefe se manteve na oitava posição, chegando aos 26 pontos.

Agora, o Atlético de Madrid volta a campo neste fim de semana para seu último jogo do ano. Em duelo atrasado da quarta rodada de La Liga, o time treinado por Simeone segue jogando em casa e pega o Sevilla, neste sábado, às 12h15 (de Brasília).

Já o Getafe fez seu último jogo do ano neste domingo e retorna aos gramados apenas em 2024. No dia 2 de janeiro, o clube enfrenta o Rayo Vallecano, às 13 horas, no estádio Alfonso Pérez.

O jogo

Aos nove minutos, o Atlético de Madrid assustou pela primeira vez no jogo. A bola sobrou nos pés de Rodrigo Riquelme dentro da grande área. O camisa 25 finalizou colocado e buscou o ângulo da meta rival, mas a bola bateu no travessão e foi pela linha de fundo.

Mas foi aos 25 minutos que o time da capital quase inaugurou o marcador. De Paul encontrou linda enfiada para Memphis dentro da grande área. Sozinho, o holandês finalizou, mas parou em grande defesa do goleiro Soria.

No entanto, a vida do clube madrilenho se complicou ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, o zagueiro Savic acertou uma cotovelada no rosto do jogador do Getafe e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso de campo.

Mas mesmo com um a menos, o Atlético de Madrid abriu o placar. Aos 43 minutos, Llorente achou Rodrigo Riquelme partindo sozinho em velocidade pelo lado direito. O camisa 25 cruzou para Griezmann, que contou com a furada da zaga adversária para dar um carrinho e marcar para o Atleti.

Com sete minutos do segundo tempo, o Atleti criou uma boa oportunidade. Samuel Lino recebeu e finalizou para boa defesa de Soria. No entanto, a arbitragem pegou impedimento do brasileiro.

Mas um minuto depois, o Getafe chegou ao gol de empate. Entrando pelo lado esquerdo, Greenwood bateu forte e Oblak rebateu para o meio da área. Borja Mayoral subiu e cabeceou para o fundo do gol. A bola ainda bateu no travessão, encobrindo o goleiro antes de entrar.

Guarden este tuit. Es un tuit para la historia. ??????? ????????? ?? ???? ????????? ¡Grizi iguala a Luis Aragonés como máximo goleador de la historia del Atleti! pic.twitter.com/E24BoVyAaZ ? Atlético de Madrid (@Atleti) December 19, 2023

Aos 17 minutos, o Atlético de Madrid ficou à frente no placar novamente. Depois de fazer bom giro do lado direito, Llorente cruzou e Morata subiu mais alto que a zaga do Getafe para cabecear e fazer o segundo gol do time colchonero na partida.

E aos 22 minutos, o juiz marcou pênalti para o Atlético de Madrid após revisão do VAR. Damián Suárez derrubou Hermoso dentro da área. Griezmann foi para a cobrança e converteu, fazendo 3 a 1.

O Getafe chegou a diminuir a diferença com Oscar já no fim do jogo. A zaga do Atleti afastou mal e Damián Suárez ficou com a bola. O jogador tocou para Oscar, que chutou no gol. A bola desviou e Griezmann e tirou qualquer chance de defesa de Oblak.

Mas já no apagar das luzes, o Getafe conseguiu o empate. Após cruzamento de Greenwood, Rodrigo Riquelme levantou demais o braço para cortar o cruzamento e a arbitragem marcou pênalti. Borja Mayoral deslocou Oblak para empatar tudo e fechar o jogo na igualdade.

QUE HA SIDO ESO, GOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAZOOOOOOO de mi 19 PARLITAAA DE MI VIDA Le quiero más que a mi madre ahora mismo, (perdona mamá ?) Vamos a por massss ??#VamosGeta | #AtletiGetafe pic.twitter.com/ExCUCH6lAX ? Getafe C.F. (@GetafeCF) December 19, 2023

Valencia bate Rayo Vallecano e Sevilla vence Granada

Também nesta quarta-feira, mais dois jogos foram realizados pela 18ª rodada de La Liga. O Valencia bateu o Rayo Vallecano, por 1 a 0, em Vallecas, com um gol de Sergi Canós no segundo tempo. Thierry Correia ainda foi expulso no fim do jogo.

Com o resultado, o Valencia pulou para a décima posição ao alcançar os 23 pontos. O Rayo Vallecano, por sua vez, se manteve na 11ª colocação, estacionando nos 20 pontos. O Rayo, inclusive, ainda pode ser ultrapassado com o decorrer da rodada.

Já o Sevilla visitou o vice-lanterna Granada no Nuevo Los Cármenes e não perdoou. A equipe visitante venceu por 3 a 0, com gols de Pedrosa, Ocampos e Sérgio Ramos.

O triunfo colocou o Sevilla no 13º lugar, com 16 pontos conquistados após 18 rodadas. O Granada, por sua vez, se afundou ainda mais na zona de rebaixamento do Espanhol. O time figura na 19ª posição, com apenas oito pontos.