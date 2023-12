Chelsea busca empate no fim, vence Newcastle nos pênaltis e avança à semi da Copa da Liga Inglesa

Na tarde desta terça-feira (19), o Chelsea recebeu o Newcastle, em Stamford Bridge, em Londres (ING), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, e venceu nos pênaltis por 4 a 3 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Callum Wilson abriu o placar para os visitantes, mas Mudryk, já nos minutos finais, deixou tudo igual. Nas penalidades, Trippier e Ritchie desperdiçaram suas cobranças para os visitantes.

Assim, os Blues passam de fase do torneio de mata-mata. A equipe londrina, portanto, segue viva na busca pelo sexto título da competição ? foi campeão em 1965, 1998, 2005, 2007 e 2015, além de quatro vice-campeonatos.

Por sua vez, os Magpies, vice-campeões na temporada passada, dão adeus ao campeonato e disputam apenas a Premier League e a Copa da Inglaterra até o final de 2023/24.

Agora, o Chelsea aguarda sorteio para conhecer o seu adversário na próxima fase. Além dele, o Fulham e o Middlesbrough, da segunda divisão, também se classificaram nesta terça. O último semifinalista será definido na quarta-feira (20), no embate entre Liverpool e West Ham.

Pelo Campeonato Inglês, os Blues voltam a campo no próximo domingo (24), às 10 horas (de Brasília), quando enfrenta o Wolverhampton, fora de casa, pela 18ª rodada. No sábado, o Newcastle visita o Luton Town, a partir das 12 horas.

Os gols de Newcastle e Chelsea

O gol do Newcastle no confronto saiu logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Após erro de passe de Colwill, Callum Wilson partiu sozinho em contra-ataque para cima da dupla de zaga do Chelsea e contou com lambança de Badiashile para bater na saída do goleiro Petrovic e marcar.

Aos 37 minutos, os donos da casa chegaram a empatar com Broja depois de lançamento e toque por cima do arqueiro Dúbravka. No entanto, o centroavante estava em posição irregular e o impedimento foi marcado.

Por fim, o Chelsea seguiu criando oportunidades na busca pelo empate. Assim, chegou à igualdade aos 46 do segundo tempo. Malo Gusto fez cruzamento da direita, Trippier bobeou na hora de afastar e Mudryk aproveitou para empurrar para o fundo das redes.

Com o empate no tempo regulamentar, a definição pelo semifinalista saiu na disputa por pênaltis. Palmer, Gallagher, Nkunku e Mudryk fizeram para o Chelsea. Pelo lado do Newcastle, Callum Wilson abriu as cobranças e marcou, assim como Bruno Guimarães. No entanto, Trippier mandou para fora e Ritchie parou em defesa de Petrovic. Com isso, os mandantes se classificaram à próxima fase após 4 a 3 nas penalidades.

Confira os demais resultados da Copa da Liga Inglesa nesta terça

Port Vale 0 x 3 Middlesbrough

Everton 1 (6) x 1 (7) Fulham