Augusto Melo fala de interesse do Corinthians em Raniele: "Depende deles também"

Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians para o próximo triênio (2024-2026) falou nesta terça-feira (19) sobre o interesse do Corinthians no volante Raniele, do Cuiabá. O mandatário confirmou que o jogador agrada ao clube, mas disse que "também depende deles", se referendo ao Dourado.

"Atleta que nos interessa, estamos monitorando, mas depende deles também, entendeu?", comentou Augusto com repórteres após prestigiar a posse de Marcelo Teixeira, novo presidente do Santos, na Vila Belmiro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Timão abriu conversas com o Cuiabá para contar com o volante de 26 anos, e agora aguarda um retorno da equipe do Centro-Oeste. O atleta é bem avaliado pela comissão técnica e pelo CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol).

Augusto também aproveitou para pedir "paciência" para o torcedor e reafirmou que o Corinthians vai montar um time para "ganhar tudo". Até o momento, apesar de monitorar o mercado e realizar sondagens, o Timão tem apenas o lateral esquerdo Hugo como reforço para 2024, em negócio costurado por Duilio Monteiro Alves.

Por outro lado, o Corinthians já anunciou que alguns nomes não seguirão no clube para a próxima temporada, como Fábio Santos, Gil, Renato Augusto e Giuliano. Nomes como Bruno Méndez e Victor Cantillo também não devem ter seus vínculos renovados pela diretoria.

Nesta terça-feira, o Timão anunciou a venda de Felipe Augusto ao Cercle Brugge por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). Além disso, o Alvinegro manterá 20% da mais valia em uma futura negociação envolvendo o jovem.