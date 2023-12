Atacante Arthur Caíke se junta à lista de reforços do Sport para 2024

O Sport ampliou sua lista de reforços para 2024 com o anúncio da chegada do atacante Arthur Caíke. O jogador de 31 anos estava no Kashima Antlers, do Japão, e assinou com o Leão da Ilha até o final do próximo ano.

Arthur Caíke acumula passagens por diversos clubes brasileiros, como Cruzeiro, Flamengo, Chapecoense e Londrina, e do exterior. O atacante disputou as últimas três temporadas no Kashima Antlers. Em 2023, perdeu a titularidade e terminou o ano com apenas 18 aparições e cinco gols. Sua última partida foi no final de setembro.

???? ???-?????, ?????? ?????! ?? O atacante Arthur Caike é mais um nome na nossa lista de reforços para a temporada. Vamos juntos e com muita determinação para 2024: https://t.co/SExUkW8kmh pic.twitter.com/rCHvM4NFEz ? Sport Club do Recife (@sportrecife) December 19, 2023

Arthur Caíke é o quarto reforço anunciado pelo Sport nesta janela de transferências. O Leão da Ilha também contratou o lateral direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castán e o atacante Zé Roberto. Por outro lado, o clube perdeu um dos seus principais nomes nesta temporada, o meia Jorginho, que não renovou e se transferiu para o CRB.

Em 2023, o Sport chegou a ser um dos favoritos para o acesso na Série B, porém sofreu uma queda de desempenho no segundo turno que resultou na sua permanência na segunda divisão. A equipe terminou na sétima colocação, com 63 pontos, separado por apenas um do G4.

Na próxima temporada, o Leão da Ilha disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.