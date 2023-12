Arnaldo: Diniz falará para os jogadores do Flu se divertirem contra o City

Arnaldo Ribeiro analisou no Fim de Papo o duelo entre o Fluminense de Diniz e o Manchester City de Guardiola na final do Mundial. Ele destacou que o peso do confronto recai sobre o campeão europeu.

Segundo Arnaldo, Diniz pedirá aos jogadores do Flu para se divertirem diante do melhor time do mundo, em contraste com o nervosismo apresentado na estreia.

A questão aí passa também pelo aspecto psicológico, o começo do jogo com o Fluminense na semifinal foi muito nervoso, o time demorou para se assentar em campo. O Diniz até falou sobre isso depois, o ineditismo, a responsabilidade de passar pela final, é quase sempre assim para o time brasileiro que chega ao Mundial.

Com o Fluminense classificado para a final, sai boa parte da responsabilidade e a obrigação sai inteira. Agora, em tese, o que vier para o Fluminense é lucro, isso é uma vantagem para quem joga, é uma coisa mais leve. Levando o Dinizismo ao extremo, talvez a palestra do Diniz antes do jogo seja: 'Vocês estão jogando contra o melhor time do mundo, contra o time do Guardiola, divirtam-se'. Vai ser mais ou menos assim, como normalmente ele faz, é só ver nas preleções que sempre são mostradas quando o time vence. Arnaldo Ribeiro

Assista ao Fim de Papo na íntegra