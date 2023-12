Torce para o Flu e vai ao Mundial? Veja dicas sobre a Arábia Saudita

O Mundial de Clubes acontece em Jeddah, na Arábia Saudita, país que tem costumes bem diferentes em relação aos brasileiros. Veja dicas para os torcedores do Fluminense que vão embarcar para apoiar o time. O UOL consultou a brasileira Iris Cajé, que vive há quase nove anos na Arábia Saudita, para ajudar os tricolores.

Roupas

Um ponto que gera muitas dúvidas é a vestimenta, principalmente, para as mulheres.

A Arábia Saudita é um país que tem o Islã como religião oficial. "Muitas mulheres muçulmanas usam uma Abaya para cobrir o corpo, um lenço (tarha) na cabeça para cobrir o cabelo e, muitas vezes, um niqab para cobrir o rosto. Já os homens usam um traje branco que cobre todo o corpo, chamado de Thob", conta Iris.

A brasileira Iris Cajé mora na Arábia Saudita Imagem: Arquivo pessoal

Turistas não precisam usar as mesmas roupas que os locais, mas tanto mulheres quanto homens não devem usar roupas curtas ou reveladoras em público. A regra para se vestir em locais públicos é a de que bermudas ou saias devem ser abaixo do joelho e regatas ou blusinhas de alça devem ser substituídas por camisetas que cubram os ombros e o busto. Além disso, deve-se evitar usar roupas com símbolos ou imagens indecentes. Roupas coloridas ou estampadas podem ser usadas, assim como acessórios e calçados de acordo com o gosto pessoal de cada um

Iris Cajé

Muitas pessoas que vão à Arábia Saudita também colocam no roteiro visitas às mesquitas, local de culto dos seguidores da fé islâmica: "É obrigatório que esteja com roupas apropriadas. Mulheres devem fazer o uso de um véu para adentrar a mesquita e os homens devem estar de calça comprida".

Bebidas alcoólicas

As bebidas alcoólicas são proibidas na Arábia Saudita. A venda e consumo, ainda que em local fechado e privado, é considerado crime pelas leis locais. "Geralmente, os brasileiros aqui vão a Dubai [Emirados Árabes Unidos] ou ao Bahrain para passar o fim de semana e consumirem bebidas alcoólicas", explicou Iris.

Transporte

O serviço de táxis não é o mais indicado aos turistas porque o cobrança costuma ser feitas "de boca", e há o risco de se pagar mais caro. Porém, aplicativos funcionam bem no país. Há linha de ônibus também.

Caso a pessoa domine o inglês, conseguirá pegar táxi. Mas eles não usam o taxímetro, é à base da negociação, e como turistas, geralmente, não têm muita noção da distância entre os lugares, pode ser que acabem pagando mais do que deveria. Aplicativo é a melhor opção e funciona exatamente como no Brasil, nem precisa baixar um novo

Pontos turísticos

Há diversos pontos famosos para conhecer, desde a cidade histórica de Al-Balad até Corniche, que fica em uma região mais renovada da cidade.

Outros lugares de interesse seriam nas atividades de mergulho no Mar Vermelho, a orla de Jeddah, a Mesquita Al Rahma (Mesquita "flutuante"), o Red Sea mall

Símbolos religiosos

A Arábia Saudita é um país islâmico. Não há uma proibição expressa sobre sinais de outras religiões em público, como, por exemplo, a utilização de crucifixo ou peças do gênero, mas há de se ter bom senso, seguundo o sheik Ali Momade.

O Islã, como religião, reconhece o cristianismo, mas tem de levar em consideração que se encontra em um espaço de minoria cristã, que tem uma cultura e precisa ser respeitada. Precisamos nos pautar pelo respeito, cada país tem suas características peculiares

Sheik Ali Momade