Rueda utilizou dinheiro do funding para conseguir quitar salários atrasados no Santos

O presidente Andres Rueda conseguiu, nesta quarta-feira, quitar o salário de jogadores e funcionários do Santos. O mandatário teve que recorrer ao funding para quitar os vencimentos, que estavam atrasados.

Basicamente, o funding é um caixa onde santistas podem emprestar um determinado valor por meio de um banco (Safra). Esses associados recebem, em troca, um rendimento igual ou até maior no futuro. E a instituição faz um "crédito especial" ao Santos com juros baixos.

O Peixe quis esse funding para quitar dívidas menores e evitar atrasos para não ser multado. A intenção é ter um fluxo de caixa imediato para não ficar refém no dia a dia e poder arcar com os salários.

Segundo o relatório financeiro do Alvinegro Praiano, foram captados um total de R$ 64.100.000,00 junto ao Banco Safra. Desse total, 2,5 milhões de reais apenas no terceiro trimestre, cujo valor foi destinado para as parcelas do Profut, impostos e despesas diversas.

As parcelas deste empréstimo estão sendo quitadas, sendo a última com vencimento para o dia 2 de janeiro de 2024. A posição do saldo a pagar em 30 de setembro de 2023 é de R$ 44.732.649,00.

No segundo trimestre de 2023, Andres Rueda também já havia utilizado o funding para pagar o pagamento da folha salarial do clube.

O Alvinegro Praiano ligou um alerta financeiro depois da queda para a Segunda Divisão do Brasileirão. Isso porque o clube, que possui uma dívida de quase R$ 800 milhões, não recebeu nenhuma premiação da CBF.

Além disso, a equipe não irá disputar a Copa do Brasil em 2024 e não terá nenhuma competição internacional. Ano que vem, o Santos jogará apenas o Campeonato Paulista e a Série B.

A folha salarial, inclusive, também é uma preocupação. No terceiro trimestre de 2023, houve um aumento de 10,53% na folha salarial do clube (com encargos) em relação ao que foi gasto no trimestre anterior.

Durante a sua gestão, Andres Rueda cumpriu quase todos os pagamentos de salário na data certa. Esse é o seu último mês no mandato.

A partir de janeiro de 2024, o Santos será dirigido por Marcelo Teixeira.