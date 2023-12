Reforços, vendas e emprestados: o mercado da bola do Corinthians para 2024

O Corinthians já está planejando a sua próxima temporada e terá mudanças no elenco. A equipe disputará em 2024 quatro títulos: Campeonato Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

O UOL preparou uma lista com as movimentações do Timão no mercado da bola. Confira:

Reforços

Hugo: o lateral-esquerdo ex-Goiás assinou um pré-contrato para 2024. O jogador de 26 anos foi bem avaliado pelo técnico Mano Menezes.

Robert Renan: o zagueiro do Zenit (RUS) negocia a volta ao Corinthians. O Zenit libera o defensor de 20 anos por seis meses, mas o Timão quer um ano.

Raniele: o meio-campista do Cuiabá está na pauta, mas a sondagem ao atleta de 26 anos esbarrou nos valores envolvidos.

Erick: o meio-campista do Athletico também foi procurado. O Furacão pede alto pelo jogador de 26 anos.

Gabigol: o atacante do Flamengo é um sonho ainda distante. O Corinthians quer e busca formas de tentar avançar pelo astro de 27 anos.

Matheuzinho e Thiago Maia: o lateral-direito e volante do Flamengo poderiam ser envolvidos numa negociação pela ida de Fausto Vera. Não houve avanço até o momento.

Soteldo: o nome do jogador do Santos agita as redes sociais após a queda do Peixe. Não houve, porém, nenhuma proposta ao atacante venezuelano de 26 anos.

Viña: o lateral-esquerdo uruguaio do Sassuolo (ITA) é um dos sonhos, mas os valores para a chegada do jogador de 26 anos são bem altos.

Saídas

Fausto Vera: o meio-campista argentino de 23 anos pode ser negociado. O segundo semestre dele foi ruim e há a ideia de usá-lo como moeda de troca.

Matheus Bidu: o Corinthians busca interessados para o lateral-esquerdo de 24 anos. Ele não deve ficar.

Bruno Méndez: com contrato até 31 de dezembro, o zagueiro uruguaio de 24 anos não deve continuar.

Gil, Giuliano, Cantillo e Renato Augusto não renovarão o contrato. Renato acertou com o Fluminense. Fábio Santos se aposentou.

Os emprestados

Raul Gustavo deve ser reintegrado após empréstimo ao Bahia. O zagueiro tem 24 anos.

O goleiro Ivan (Vasco), o lateral-direito Daniel Marcos (Ferroviário), o zagueiro Léo Santos (Ceará), o volante Mandaca (Juventude) e os atacantes Eduardo Tanque (Aimoré), Jonathan Cafu (Cuiabá), Léo Natel (Melbourne City-AUS) e Rodrigo Varanda (América-MG) sairão.