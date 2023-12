Palmeiras conquistou quatro vitórias em 11 clássicos nesta temporada

Nos clássicos disputados em 2023, o Palmeiras teve um desempenho inferior ao obtido em 2022 em jogos deste tipo. Nesta temporada, o Verdão venceu quatro de onze duelos contra Corinthians, Santos e São Paulo.

Durante a campanha campeã do Campeonato Paulista, o time de Abel Ferreira venceu apenas o Santos, por 3 a 1, com gols de Murilo, Rony e Giovani. Bauermann fez o dos adversários. Enquanto isso, empatou sem gols com o São Paul, no Allianz Parque, e por 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena. Nessa oportunidade, Rony marcou duas vezes. Róger Guedes e Gil anotaram para o Timão.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão só não conseguiu uma vitória sobre o Santos. No primeiro turno, empatou sem gols, na Vila Belmiro, e depois, em Barueri, acabou derrotado, por 2 a 1, de virada. Diante do Corinthians, venceu por 2 a 1, em casa, com gols de Murilo e Veiga, e depois, fora, ficou na igualdade por 0 a 0.

Diante do Tricolor, pelo menos no Brasileiro, a situação foi diferente e o Verdão venceu o rival por 2 a 0, no Morumbi, com gols de Gabriel Menino e Endrick, e goleou por 5 a 0, no Allianz Parque. Breno Lopes (duas vezes) Piquerez (duas vezes) e Marcos Rocha marcaram.

Por outro lado, na Copa do Brasil, o Palmeiras não ficou com boas lembranças. Nas oitavas de final, depois de passar pelo Fortaleza, o Verdão foi eliminado pelo São Paulo, com derrotas nos jogos de ida e volta, por 0 a 1 e 2 a 1, respectivamente.

Em comparação, no ano de 2022, a equipe de Abel Ferreira venceu dez clássicos de 13 disputados.

Veja todos os clássicos do Palmeiras em 2023:

Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Paulistão)

Palmeiras 3 x 1 Santos (Paulistão)

Corinthians 2 x 2 Palmeiras (Paulistão)

Palmeiras 2 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Santos 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão)

São Paulo 0 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão)

Palmeiras 1 x 2 Santos (Brasileirão)

Palmeiras 5 x 0 São Paulo (Brasileirão)

São Paulo 1 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil)

Palmeiras 1 x 2 São Paulo (Copa do Brasil)

