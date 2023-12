Pablo Maia ofusca figurões e domina meio-campo do São Paulo em 2023

O São Paulo teve alguns figurões no setor de meio-campo em 2023, como Luciano e o colombiano James Rodríguez, mas quem assumiu a responsabilidade e dominou a área foi o volante Pablo Maia.

O jogador formado em Cotia tornou-se intocável sob o comando de Dorival Júnior nesta temporada. Titular absoluto da equipe, ele fez 58 partidas pelo Tricolor no decorrer do ano, com cinco gols marcados e duas assistências. Desta maneira, o jovem foi fundamental para a conquista do título inédito da Copa do Brasil.

Pablo Maia atuou como titular do São Paulo durante praticamente toda a campanha do time até a final, a exceção de quando esteve lesionado.

Em determinados momentos da temporada, Dorival alternou entre Gabriel Neves e Alisson, mas Pablo Maia sempre se manteve entre os principais jogadores do elenco. Ele jogou até mesmo nas rodadas finais do Brasileirão, quando o Tricolor já não reunia grandes pretensões.

Além de Luciano, que passou a atuar como um camisa 10, o São Paulo esperava que James Rodríguez tomasse conta do setor de meio-campo em 2023. Contratado na metade do ano, o colombiano jogou menos do que era esperado e ainda não se firmou.

Os volantes Luan e Jhegson Méndez perderam espaço, e o argentino Giuliano Galoppo se machucou após um início de ano arrasador. O jovem Rodrigo Nestor, autor do gol do título da equipe na Copa do Brasil, também se destacou, mas alternou entre bons e maus momentos na temporada, diferente de Pablo Maia.

As boas atuações do volante despertaram interesse do futebol europeu, que já monitora o atleta de 21 anos há algum tempo. Ele pode ser um dos negociados para que o clube reequilibre o caixa.

Pensando nisso, o São Paulo contratou o experiente Luiz Gustavo, ex-jogador do Bayern de Munique e também da Seleção Brasileira. A ideia é que ele substitua Pablo com a mesma qualidade, em caso de saída, ou até mesmo forme dupla com o garoto, se ele permanecer.

Outro que está no radar do Tricolor e deve ser anunciado nos próximos dias é o paraguaio Damián Bobadilla, mais um que chega para reforçar o setor. O clube deseja encorpar o elenco para a disputa da Libertadores em 2024.

