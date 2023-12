O Palmeiras deve renovar o contrato com o goleiro Marcelo Lomba? Vote!

O goleiro Marcelo Lomba é um dos jogadores que tem contrato em vigor até 31 de dezembro de 2023. Reserva imediato de Weverton, o arqueiro de 36 anos chegou ao Palmeiras no início de 2021 e desde então soma 16 partidas.

Em sua primeira temporada pelo Verdão, o goleiro disputou 11 jogos e ao final do ano conquistou a extensão do vínculo com a equipe alviverde. No ano anterior, Lomba teve mais chances debaixo das traves devido às convocações de Weverton para a Seleção Brasileira.

Já em 2023, Lomba foi acionado em apenas cinco jogos, oportunidades essas que o técnico Abel Ferreira poupou o time titular. Foram três derrotas, para Bahia (1 a 0) e Red Bul Bragantino (2 a 1), pelo Brasileirão, e uma para o Bolívar (3 a 1), pela Libertadores, e duas vitórias sobre Ituano (3 a 1), no Paulista, e Cruzeiro (1 a 0), no Brasileiro.