Hernanes diz ter 'profetizado' título do São Paulo e enaltece trabalho de Dorival: "Valoriza o lado humano"

Um dos grandes ídolos do São Paulo, Hernanes concedeu entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva pouco antes das gravações do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta. O ex-jogador, apelidado de 'profeta', revelou que previa o título inédito da Copa do Brasil, conquistado pelo clube neste ano.

"Eu sentia que podia acontecer, ainda mais depois do sorteio, que iríamos decidir em casa. Depois de tirar Palmeiras e Corinthians, com grandes atuações, se impondo, eu vi que o São Paulo estava muito coeso. Então eu enxergava que podia conquistar esse título inédito", afirmou.

Já aposentado, o antigo meio-campista também elogiou o trabalho de Dorival Júnior à frente da equipe. Ele chegou a trabalhar com o técnico em 2017, quando retornou e ajudou o Tricolor a se livrar do rebaixamento. Hernanes aprecia o cuidado do treinador com cada atleta.

"Qualquer profissional precisa olhar esse lado humano, e o Dorival valoriza muito isso. É um cara sensacional, tem paciência, é tranquilo, sabe lidar com o jogador. Sabe quando tem que falar com o jogador, tirar quando precisa tirar, então ele sabe gerenciar os momentos. É um gestor de pessoas, quase como um pai. E em matéria de futebol, ele sabe muito, é um campeão", exaltou.

O São Paulo voltará a disputar a Libertadores em 2024, mas Hernanes alerta que, para ter possibilidade de vencer o torneio, é preciso investir um pouco mais em reforços.

"Para o ano que vem, acho que temos um time forte, mas o São Paulo tem que entrar sempre para ganhar, né. E para ser um dos que vai brigar pelo título (da Libertadores), precisa reforçar um pouco mais. Mas o time é forte, mostrou isso sendo campeão, tem um grande treinador. Com alguns reforços pontuais, tem chance de brigar pelo título sim", avaliou.

