Endrick puxa a fila, e Palmeiras tem elenco mais valioso da América do Sul

O Palmeiras se tornou o time com o elenco mais valioso da América do Sul após a conquista de três títulos em 2023: Supercopa do Brasil, Paulistão e Brasileirão. O levantamento foi feito pelo Transfermakt, site especializado na cobertura do mercado da bola.

O que aconteceu

Palmeiras lidera o ranking, seguido por Flamengo e São Paulo. O elenco alviverde é avaliado em 210,8 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação atual), já o plantel rubro-negro vale 162,1 milhões de euros (R$ 866 milhões), e o do Tricolor paulista foi estimado em 115 milhões de euros (R$ 615 milhões).

Endrick é o nome mais valioso do Brasileirão. O atacante, já negociado com o Real Madrid, alcançou um valor de mercado de 45 milhões de euros (R$ 240 milhões) na plataforma após a temporada de 2023. Vitor Roque, ex-Athletico-PR, é o segundo colocado, avaliado em 40 milhões de euros (R$ 214 milhões) .

Jovens do Palmeiras passam por 2023 ainda mais valorizados. Endrick aumentou seu passe na plataforma em 20 milhões de euros; Luis Guilherme e Estevão, em 10 milhões cada.

Quatro jogadores do Palmeiras sofreram desvalorização. Rony valia 13 milhões de euros, e hoje vale 11. Dudu e Atuesta, que sofreram lesões graves em 2023, também tiveram queda em seus valores: o camisa 7 se desvalorizou em um milhão de euros e agora vale 8, e o colombiano era avaliado em 2 milhões de euros, e hoje 1,8. Por conta da idade avançada, 35 anos, Marcos Rocha também viu seu passe cair de 1 milhão de euros para 800 mil euros.

Raphael Veiga também em alta. O meia é o segundo jogador mais 'caro' do Palmeiras, avaliado em 18 milhões de euros (R$ 96 milhões) — mesmo preço que o Flamengo pretende pagar na multa do meia Nicolás De La Cruz, hoje no River Plate.

Veja o Top 10 de mais valorizados do Palmeiras

Endrick - 45 milhões de euros (R$ 240 milhões)

Raphael Veiga - 18 milhões de euros (R$ 96,3 milhões)

Luis Guilherme - 17 milhões de euros (R$ 90,9 milhões)

Joaquín Piquerez - 13 milhões de euros (R$ 69,5 milhões)

Rony - 11 milhões de euros (R$ 58,8 milhões)

Estevão - 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões)

Artur - 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões)

Gabriel Menino - 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões)

Murilo - 9 milhões de euros (R$ 48,1 milhões)

Gustavo Gómez - 8,5 milhões de euros (R$ 45,4 milhões)

Veja o Top 5 de jogadores mais valiosos do Brasileirão

Endrick - 45 milhões de euros

Vitor Roque (Athletico) - 40 milhões de euros

André (Fluminense) - 25 milhões de euros

Marcos Leonardo (Santos) - 25 milhões de euros

Pedro (Flamengo) - 22 milhões de euros

