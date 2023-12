Emprestados, Luis Mandaca e Rodrigo Varanda não devem retornar ao Corinthians

O volante Luis Mandaca e o atacante Rodrigo Varanda, que pertencem ao Corinthians e estão emprestados, não devem retornar ao clube em 2024.

Mandaca possui vínculo de empréstimo com o Juventude até 31 de dezembro, enquanto seu contrato com o Timão expira em 31 de agosto de 2024. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o clube tem interesse em manter o atleta, que também tem recebido sondagens de outros clubes.

O Juventude trabalha com a possibilidade de prorrogar o contrato de empréstimo do Mandaca, que foi importante na campanha que levou o clube à primeira divisão nacional.

Mandaca foi promovido ao profissional do Corinthians em 2021, com Vagner Mancini, mas somou apenas três jogos antes de ser emprestado ao Londrina e, posteriormente, ao Juventude.

Já Rodrigo Varanda tem contrato com o Corinthians até 31 de janeiro de 2024, justamente quando se encerra seu período de empréstimo no América-MG. O Timão não tem interesse em contar com os serviços do jovem de 20 anos, que não terá seu vínculo renovado.

Pelo Alvinegro, Varanda participou de 10 jogos e anotou um gol, em um clássico contra o Palmeiras. O jogador despontou no profissional em 2021, mas não se firmou e rodou por São Bernardo, Chapecoense e Akritas Chlorakas, antes de ser emprestado ao América-MG.

No profissional do Coelho, Varanda atuou em 21 jogos, com dois gols e duas assistências.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.