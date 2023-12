De férias do Palmeiras, Endrick aproveitará para visitar instalações do Real Madrid

Um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada, Endrick tem aproveitado as férias após a conquista do Brasileirão. Nesta quinta-feira, o atacante de 17 anos encerra sua passagem pelos Estados Unidos e embarca para Madri, onde conhecerá as instalações do seu futuro time, o Real Madrid.

Endrick recebeu convite do próprio presidente do time espanhol, Florentino Pérez, para conhecer sua futura casa. O atacante assinou com o Real Madrid em dezembro de 2022, mas só vai se transferir oficialmente em julho de 2024, quando completa 18 anos.

O jogador é esperado com muita ansiedade pelo Real Madrid, que não deixou de parabenizar Endrick pela conquista do Campeonato Brasileiro. Com Vinícius Júnior e Rodrygo no elenco, o clube espanhol tem demonstrado muita atenção nos jovens talentos que surgem no Brasil. Com a chegada do atacante do Verdão, o time de Carlo Ancelotti poderá ter um trio de ataque brasileiro com média de 21 anos de idade.

Parabéns, @Endrick, pelo seu segundo Brasileirão consecutivo. Seu gol no último jogo ajudou seu time, o @Palmeiras, a conquistar um título merecido. Estamos muito orgulhosos de você. pic.twitter.com/Sc5QfrB3pD ? Real Madrid C.F. ???? (@realmadridpt) December 7, 2023

Pelo Palmeiras em 2023, Endrick disputou 53 jogos e marcou 14 gols, sendo decisivo na reta final da temporada. No próximo ano, o atacante poderá ajudar o time comandado por Abel Ferreira na disuputa da Supercopa, Paulistão e em parte do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.