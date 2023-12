Corinthians tem intenção de renovar contrato de Matheus Araújo; veja detalhes

A nova diretoria do Corinthians tem intenção de renovar o contrato de Matheus Araújo, válido até final de 2024. O jovem de 21 anos ganhou espaço com o técnico Mano Menezes na últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e é considerado um ativo importante do clube.

No começo de novembro, a Gazeta Esportiva apurou que o staff de Araújo via com bons olhos uma transferência do jogador na janela de janeiro, justamente pela pouca minutagem que vinha recebendo.

Com o espaço oferecido por Mano na reta final de Brasileirão, junto com a chegada de uma nova diretoria, chefiada por Augusto Melo, há uma cautela maior para acelerar a saída do atleta. Mesmo assim, Matheus Araújo segue sendo observado, inclusive pelo mercado nacional.

O meio-campista entrou em campo nos últimos seis jogos do Corinthians no Brasileiro, sendo titular em um. Antes do empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, o garoto passou quase dois meses sem ser aproveitado.

Na temporada de 2023, Matheus Araújo somou dois gols e três assistências em 31 jogos (oito como titular). Desde que estreou no profissional, o atleta revelado no Terrão tem 33 partidas com a camisa alvinegra.

