Com quatro participações em gols, brasileiro do Porto se destaca em rodada da Champions

A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, nessa quarta-feira (13), teve destaque brasileiro. O atacante Wenderson Galeno marcou participou diretamente de quatro gols na vitória do Porto sobre o Shakhtar Donetsk, que garantiu os portugueses nas oitavas de final.

Titular absoluto da equipe treinada por Sérgio Conceição, o atleta de 26 anos marcou dois gols e deu duas assistências na partida, que terminou 5 a 3 para os Dragões, em Portugal.

Além disso, Galeno realizou três passes decisivos e acertou a meta adversária em três dos quatro chutes que deu no jogo ? um aproveitamento de 75%. Os números são do Sofascore, veículo especializado em dados estatísticos.

#ChampionsLeague?? Wenderson Galeno foi o Destaque Sofascore de Porto 5-3 Shakhtar! ?? 2 gols

?? 2 assistências

? 3 passes decisivos (!)

? 4 chutes (3 no gol!)

? 7/14 duelos ganhos

? 5 faltas sofridas

?? 2 interceptações

? Nota Sofascore: 9.8 pic.twitter.com/ipcD71zVMU ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) December 13, 2023

Defensivamente, o jogador também teve destaque. Ao todo, foram sete duelos ganhos em 14 disputados e duas interceptações. Ele sofreu cinco faltas no confronto e atuou por 88 minutos.

A atuação diante dos ucranianos rendeu a Galeno uma nota de 9,8, o que o colocou como maior pontuador da rodada pelo site. O ala brasileiro Samuel Lino, do Atlético de Madrid, aparece em segundo da lista no quesito, com 9,2. O top 5 é completado por Di María (Benfica), com 9,0, Joselu (Real Madrid), com 8,9 e Kevin Diks (Copenhagen), com 8,8.

O Porto se classificou às oitavas de final da Champions League na segunda posição do Grupo H, atrás do Barcelona. Assim, figura no Pote 2 no sorteio para conhecer seu próximo adversário no torneio continental. O evento acontece na próxima segunda-feira (18), a partir das 8h (de Brasília).