Com quatro campeonatos para disputar, veja como será calendário do Corinthians em 2024

O Corinthians vai ter, ao todo, quatro campeonatos para disputar em 2024. O Timão terá pela frente Estadual, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

O elenco do Corinthians vai se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava no dia 7 de janeiro para dar início à pré-temporada, com exames médicos e atividades no campo.

O primeiro torneio que será disputado pelo Corinthians é o Campeonato Paulista, no dia 21 de janeiro. O Timão terá pela frente o Guarani, em casa, na primeira rodada. O final do Estadual está previsto para o dia 7 de abril.

A segunda competição que o Alvinegro disputará é a Copa do Brasil. Diferentemente dos últimos dois anos, o Alvinegro participará dos estágios iniciais do torneio, desde a primeira fase. Os primeiros compromissos da copa estão programados para o dia 21 de fevereiro e o encerramento do certame está marcado para 10 de novembro.

No começo de abril, no dia 3, se inicia a Copa Sul-Americana. O Corinthians disputará a fase de grupos e buscará o título inédito da competição, que deve ter sua final disputada no dia 23 de novembro.

Por fim, o Campeonato Brasileiro. A principal liga do país vai começar no dia 14 de abril, com previsão para terminar no dia 8 de dezembro. O Corinthians quer voltar a vencer a competição depois de pouco mais de seis anos.

Veja datas das competições que o Corinthians vai disputar em 2024:

Campeonato Paulista



Início: 21 de janeiro



Final: 7 de abrill

Copa do Brasil



Início: 21 de fevereiro (1ª fase)



Final: 10 de novembro

Copa Sul-Americana



Início: 3 de abril



Final: 23 de novembro

Campeonato Brasileiro



Início: 14 de abril



Final: 8 de dezembro