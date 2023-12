Auxiliar e filho do técnico Ramon, Emiliano Díaz indica permanência no Vasco para 2024

O Vasco já começou o planejamento para a próxima temporada. Um dos primeiros atos do diretor-executivo Alexandre Mattos deve ser sacramentar a permanência do técnico Ramón Díaz.

Pelo jeito, isso não será um problema. Isso porque o filho treinador e auxiliar do Cruzmaltino, Emiliano Díaz, indicou a permanência do argentino.

"A verdade é que estamos muito confortáveis no Rio. Nós temos mais um ano de contrato, então certamente sim, iremos permanecer", disse à ESPN da Argentina.

Além disso, Emiliano Díaz elogiou a chegada do diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, e destacou que o Vasco irá se reforçar para 2024.

"O clube vai fazer um esforço por reforços. Estamos conversando com as pessoas do clube. Trouxeram o diretor que é um dos mais reconhecidos do Brasil. A estrutura vai mudar e, dessa forma, espero que possamos fazer isso e conseguir coisas grandes com o Vasco", declarou.

A diretoria do Vasco negocia com Ramón Díaz uma ampliação de contrato. O vínculo atual vai ate o fim da próxima temporada.