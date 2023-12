Após frustração de Mbappé, Luis Enrique explica: "sofrer um gol aos 85 minutos seria estupidez"

Mesmo com a classificação do Paris Saint-Germain na Champions League, o clima no clube francês não ficou legal. Na reta final do jogo contra o Borussia Dortmund, o time de Mbappé preferiu segurar o resultado, o que não agradou o atacante. Luis Enrique, treinador do PSG, justificou a escolha.

"É normal que os jogadores fiquem frustrados. Perdemos cinco chances. Sofrer um gol aos 85 minutos seria estupidez. Se o jogador está frustrado, cabe a mim administrar esse risco como treinador. Tenho que administrar as tensões, esse é o meu papel. Esta classificação é um verdadeiro sucesso em tal grupo", disse.

Com a vitória do Milan sobre o Newcastle, o empate do Paris Saint-Germain diante do Borussia Dortmund foi o suficiente para os franceses garantirem uma vaga para as oitavas de final da Champions League, entretanto, ficando no pote 2.

"O objetivo era vencer o nosso jogo. Dissemos isso repetidamente durante o intervalo para evitar o desastre, mas aos 85 minutos percebemos que o Milan estava vencendo e que esta vitória nos classificava", comentou Luis Enrique.

"Pedi mais controle e correr menos riscos, mas se pudéssemos vencer, teríamos que fazer isso. Por terminar em segundo em um grupo assim, estou feliz. Isso nos permitirá crescer. Em fevereiro estaremos mais fortes porque teremos superado as dificuldades", completou.

A equipe comandada por Luis Enrique conhecerá seu adversário das oitavas de final na próxima segunda-feira, dia em que será realizado o sorteio dos confrontos da Champions League.

Antes disso, no domingo, o PSG terá um duelo diante do Lille, pelo Campeonato Francês. Na competição, a equipe de Paris ocupa a primeira colocação na tabela, com 36 pontos.