Apesar de saídas, São Paulo aposta em retornos e não deve reforçar lateral direita

O São Paulo deve perder dois laterais direitos nos próximos dias. Sem espaço, Raí Ramos será emprestado ao Ceará, enquanto Nathan deve ser negociado em definitivo com o Red Bull Bragantino. Entretanto, as saídas não significam que o clube buscará reforços para o setor.

Na visão da comissão técnica de Dorival Júnior, a equipe está bem servida com Rafinha, que estendeu seu contrato até o fim de 2024. Além disso, o treinador conta dois retornos importantes para a próxima temporada: Igor Vinícius e Moreira.

Ambos passaram boa parte deste ano lesionados e, por consequência, sobrecarregaram Rafinha. O garoto Nathan, então, passou a ser reserva imediato do capitão do São Paulo.

Entretanto, a diretoria tricolor entende que, com as voltas de Igor Vinícius e Moreira, o lateral perderia espaço na equipe. Por esse motivo, não fará força para mantê-lo no elenco no ano que vem.

Igor Vinícius havia sido destaque do time em 2022, mas entre contusões e cirurgias, praticamente não foi utilizado nesta temporada. Ele teve diagnosticado um problema muscular crônico, além de uma pubalgia, e fez só dois jogos pelo Campeonato Paulista.

Já Moreira teve uma lesão na coxa direita logo após se recuperar de uma operação no joelho. Quando estava apto a entrar em campo, ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Pré-Olímpica, mas teve que voltar a se afastar dos gramados em virtude da nova lesão.

Com todos à disposição, o São Paulo deve ter Rafinha como titular e Igor Vinícius e Moreira como suplentes do lado direito em 2024. Pela lateral esquerda, o clube irá comprar Caio Paulista em definitivo e tem Welington, que chama atenção de clubes da Europa, além de Patryck, outro garoto da base.

A prioridade do Tricolor no mercado é reforçar o meio-campo e o ataque. A diretoria são-paulina já tornou oficial as chegadas de Erick, que estava no Ceará, e Luiz Gustavo. Além disso, está perto de anunciar o paraguaio Bobadilla e mira Pedro Raul, ex-Vasco, e Ferreirinha, do Grêmio.