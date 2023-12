Yuri tem menos gols em ano mais artilheiro que Gabigol em baixa no Fla

Alvo do Corinthians, Gabigol fez mais gols em seu pior ano no Flamengo queYuri Alberto, o atual camisa 9 do clube do Parque São Jorge, na temporada mais artilheira.

O que aconteceu

Gabigol terminou 2023 com 20 gols. Ele participou de 58 jogos e deu quatro assistências.

Gabigol comemora gol do Flamengo sobre o Grêmio em partida da Copa do Brasil Imagem: Pedro H. Tesch/AGIF

Foi a sua pior marca pelo Flamengo desde que chegou ao clube, há cinco temporadas. Ele fez 43 gols em 2019; 27 em 2020; 34 em 2021, e 29 no ano passado.

Yuri Alberto, por sua vez, balançou a rede 19 vezes em seu ano mais goleador, 2021. O atacante defendia o Inter, e alcançou o número em 55 partidas disputadas.

Pelo Corinthians, seu melhor número foi nesta temporada. Ele anotou 15 gols em 63 jogos, mais que os 11 de 2022 — no ano passado, no entanto, o camisa 9 disputou apenas 28 partidas

Gabigol, inclusive, nunca teve uma temporada completa no Brasil com menos de 20 gols. Promovido em 2013, o Menino da Vila assumiu status de titular a partir de 2014 e passou dois anos na Europa (2016 e 2017), onde fracassou em suas passagens por Inter de Milão e Benfica.

Números de Gabigol no Brasil

2023: 20 gols em 58 jogos pelo Flamengo

2022: 29 gols em 63 jogos pelo Flamengo

2021: 34 gols em 45 jogos pelo Flamengo

2020: 27 gols em 43 jogos pelo Flamengo

2019: 43 gols em 59 jogos pelo Flamengo

2018: 27 gols em 52 jogos pelo Santos

2015: 21 gols em 56 jogos pelo Santos

2014: 21 gols em 56 jogos pelo Santos

Números de Yuri Alberto no Brasil