West Ham x Freiburg e Union SG x Liverpool: veja onde assistir e mais detalhes dos jogos pela Europa League

A fase de grupos da Liga Europa se encerra nesta quinta-feira. Pela última rodada do Grupo A, West Ham e Freiburg se enfrentam às 17 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.

Onde assistir: O duelo terá transmissão da TV Cultura, na televisão aberta, e também da plataforma de streaming Star+.

O confronto é direto pela liderança da chave. As duas equipes estão com 12 pontos e têm classificação garantida. No entanto, o primeiro colocado avança direto para as oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff com os times vindo da Champions.

O West Ham joga pelo empate. Os ingleses venceram na Alemanha e o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

Moyes' press conference ahead of SC Freiburg

Para o Freiburg, por outro lado, só a vitória interessa - isso porque, com um triunfo na Inglaterra, os alemães chegariam aos 15 pontos e terminariam a chave na liderança.

Outro destaque desta quinta-feira de Liga Europa acontece pelo Grupo E. O Liverpool quer fechar a fase de grupos com um bom resultado e viaja à Bélgica para encarar o Union SG, às 14h45.

Os Reds do técnico Jurgen Klopp já está classificado diretamente às oitavas de final da competição. A equipe inglesa lidera a chave, com 12 pontos. O Toulouse, que está na segunda posição, tem oito. Assim, o clube francês só pode chegar aos 11 pontos e não consegue ultrapassar o Liverpool.

Onde assistir Union SG x Liverpool: A partida será transmitida pelo canal pago ESPN e também pelo Star+.

Confira os demais jogos da Europa League desta quinta-feira

LASK x Toulouse

Rennes x Villarreal

Panathinaikos x Maccabi Haifa

Roma x Sheriff

Slavia Praga x Servette

Bayer Leverkusen x Molde

Qarabag x Hacken

Olympiacos x TSC Backa Topola

Ajax x AEK Atenas

Brighton x Olympique de Marselha

Real Betis x Rangers

Aris Limassol x Sparta Praga

Sporting x Sturm Graz

Raków Czcstochowa x Atalanta