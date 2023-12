Real perfeito e PSG no sufoco: veja os classificados às oitavas da Champions

Na noite desta quarta-feira, a fase de grupos da Liga dos Campeões chegou ao fim. Com isso, foram conhecidos todos os 16 times classificados às oitavas de final da maior competição europeia entre clubes do mundo.

O PSG quase se despediu do torneio, mas conseguiu a classificação sofrida no "grupo da morte". Já Real Madrid e Manchester City fizeram campanhas perfeitas e avançaram com 100% de aproveitamento.

Veja como ficaram os grupos:

Grupo A: os classificados foram Bayern (1º) e Copenhagen (2º), enquanto o Manchester United decepcionou e terminou na lanterna, sem conseguir vaga nem para a Liga Europa.

Grupo B: o Arsenal avançou em primeiro, enquanto o PSV passou em segundo. O Sevilla, que costumava ir à Liga Europa, desta vez foi eliminado na lanterna. O Lens garantiu a ida ao ficar em terceiro.

Grupo C: o Real Madrid se classificou em primeiro, invicto, e o Napoli terminou em segundo. Braga (3º) e Union Berlin (4º) completam a chave.

Grupo D: a Real Sociedad surpreendeu e liderou a chave, com a Inter de Milão passando para o mata-mata na vice-liderança. O Benfica venceu o Salzburg e garantiu, ao menos, uma ida à Liga Europa.

Grupo E: o Atlético de Madrid superou a Lazio para fechar a fase de grupos na primeira posição, enquanto o time italiano ficou em segundo. Feyenoord e Celtic, nesta ordem, fecham a sequência.

Grupo F: O Borussia Dortmund avançou na liderança com certo sossego. Já a disputa pela segunda vaga foi intensa e acabou ficando com o PSG. Os franceses tiveram a mesma pontuação do Milan, mas avançaram pela vantagem no confronto direto. O Newcastle, por sua vez, caiu para a lanterna.

Grupo G: os classificados foram Manchester City (que também fechou em primeiro, com 100% de aproveitamento), e o RB Leipzig, sem dar chances para Young Boys e Estrela Vermelha.

Grupo H: o Barcelona liderou e voltou a garantir vaga nas oitavas após duas temporadas. O Porto passou em segundo, graças à vitória por 5 a 3 em confronto direto contra o Shakhtar. O Royal Antwerp ficou em último.

Times que se classificaram aos playoffs da Liga Europa: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys e Shakhtar Donetsk.

As oitavas de final da Champions acontecerão nos dias 13,14, 20 e 21 de fevereiro (jogos de ida), e nos dias 5, 6, 12 e 13 de março (duelos de volta). A grande decisão da competição será no dia 1º de junho, no estádio de Wembley, em Londres.

Sorteio das oitavas acontece nesta segunda-feira

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões acontece nesta segunda-feira, 18 de dezembro. O evento terá início às 08 horas (de Brasília), em Nyon, na Suíça.

Os clubes que terminaram na primeira posição de seus respectivos grupos estarão no pote 1, enquanto os times que acabaram em segundo ficarão no pote 2. Cada equipe do pote 1 enfrentará, obrigatoriamente, uma do pote 2.

Além da regra acima, os clubes do mesmo país/federação não poderão duelar entre si. Ou seja, se Bayern e Leizpig forem sorteados para um confronto, por exemplo, o sorteio será refeito. Também não poderá haver jogos entre equipes que já se enfrentaram na fase de grupos.

Confira os potes

Pote 1: Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Barcelona, Manchester City e Borussia Dortmund;

Pote 2: Copenhagen, PSV, Napoli, Inter de Milão, Lazio, PSG, RB Leipzig e Porto.