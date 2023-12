Veja números da primeira passagem de Robert Renan, perto de ser repatriado pelo Corinthians

O Corinthians está muito perto de repatriar o zagueiro Robert Renan. O defensor de apenas 20 anos, que pertence ao Zenit, da Rússia, deve ser emprestado ao Timão por uma temporada, até o fim de 2024.

Filho do Terrão, o defensor deixou saudades ao término de sua primeira passagem pelo clube. Ele começou a ganhar oportunidades em 2022, ainda sob o comando de Vítor Pereira, mas acabou sendo negociado no início deste ano em operação que envolveu a aquisição em definitivo do atacante Yuri Alberto.

Foram apenas 13 partidas com a camisa do Corinthians, com uma assistência. Ele tornou-se titular da equipe na reta final da última temporada, após a perda do título da Copa do Brasil para o Flamengo.

Apesar da pouca idade, Robert Renan destaca-se pela maturidade e qualidade com a bola nos pés. No último ano, ele obteve um índice superior a 80% de acerto nos passes. Isso além de 35 cortes, 11 interceptações e oito desarmes pelo Campeonato Brasileiro de 2022.

Na Europa, o desempenho não foi o mesmo. Com contrato até 2028, o zagueiro não conseguiu se firmar e entrou em campo só 17 vezes pelo Zenit. Seu último jogo pela equipe foi no dia 13 de agosto.

Justamente por esse motivo, o clube russo começou a ouvir propostas pelo defensor. O jogador está apalavrado com o West Ham, da Inglaterra, e deve se transferir de maneira definitiva ao time londrino após o período de empréstimo no Corinthians.

O retorno de Robert Renan chega em boa hora para o Timão. Com Gil e Bruno Méndez de saída, a comissão técnica de Mano Menezes contava apenas com dois zagueiros no elenco: Lucas Veríssimo e Caetano. O jovem Raul Gustavo, que estava emprestado ao Bahia, também irá retornar para 2024.