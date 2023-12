Veja como foram os últimos trabalhos de Thiago Carpini, alvo do Santos

Thiago Carpini é um dos nomes favoritos da nova diretoria do Santos para assumir o comando do futebol profissional a partir de janeiro de 2024. O técnico chamou a atenção do presidente Marcelo Teixeira após atravessar uma temporada vitoriosa em 2023.

O comandante de 39 anos começou o ano dirigindo o Água Santa e surpreendeu a muitos com uma campanha de sucesso no Campeonato Paulista. A equipe de Diadema superou diversos gigantes e ficou com o vice-campeonato. Na final, o time perdeu para o Palmeiras.

Foram 14 partidas, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, gerando um aproveitamento de 52,3%.

A boa performance levou Carpini para o Juventude. Ele assumiu o clube gaúcho na sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time estava na zona do rebaixamento.

Desde a estreia do técnico, contudo, o Papo alavancou e se tornou a equipe que somou mais pontos em toda Segunda Divisão. Sob o seu comando, foram 17 vitórias, 11 empates e somente quatro derrotas em 32 jogos, com 64% de aproveitamento no período.

Um dos pilares para a mudança no Juventude foi a solidez defensiva. Em mais da metade das partidas disputadas, o goleiro Thiago Couto não foi vazado. Ao todo, foram 17 clean sheets, com 24 gols sofridos nas 32 rodadas.

Assim, o clube encerrou a Série B na segunda colocação e, consequentemente, subiu para a elite do futebol brasileiro.

Agora, portanto, Carpini atraiu o interesse do Santos, que tenta se reerguer após descer para a Segunda Divisão. Em 2024, o Peixe disputará apenas o Estadual e a Série B.

Ao longo da sua carreira, o treinador ainda soma passagens por Guarani, Oeste, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.