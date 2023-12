Vegetti destaca adaptação rápida no Vasco e exalta apoio da torcida: "Fundamental"

O Vasco sofreu para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas contou com a ajuda do atacante Pablo Vegetti. O argentino chegou com a temporada em andamento e terminou o ano como artilheiro do time com com dez gols. O camisa 99 destacou a rápida adaptação ao clube.

"Felizmente fui bem recebido e consegui me adaptar facilmente. E isso me ajudou bastante dentro de campo, sobretudo por ter marcado logo no jogo de estreia. Cheguei com a temporada do Vasco em andamento e o time em situação crítica na tabela. Nesse cenário você não tem uma possibilidade de longo prazo para ir se acostumando à rotina de uma maneira geral. Me ajudou o fato do calendário na Argentina ser igual ao do Brasil. Então tinha ritmo de jogo, mas precisava adquirir o entrosamento com os meus novos companheiros", disse à Rádio Itatiaia.

É mais um gol do Vegetti em São Januário! O Pirata tá muito on ????????#VASxCFC 4??-0??#BrasileiroNaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/2rOmYND8FH ? Vasco da Gama (@VascodaGama) September 21, 2023

Vegetti também fez questão de exaltar a torcida. O atacante se tornou rapidamente um dos xodós dos vascaínos, que criaram grande carinho pelo atleta em pouco tempo.

"Essa torcida abraça demais. Foi fundamental. A torcida do Vasco é apaixonada e te abraça em todos os momentos, sobretudo os de dificuldade. Então acho que era um casamento destinado a dar certo. Fico feliz que tive êxito desde a minha chegada e espero manter isso para a próxima temporada", completou.

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Vegetti é uma das peças fundamentais do Vasco para 2024. O clube carioca vai forte ao mercado para reforçar o elenco do técnico Ramón Díaz para não passar o mesmo sufoco desta temporada e disputar títulos no ano que vem.