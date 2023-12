Sport renova contrato de Chico e empresta o zagueiro para o Novorizontino

Nesta quarta-feira, o Sport anunciou a renovação de contrato de Chico até o fim de 2025. O defensor, de 25 anos, será emprestado ao Novorizontino até o término da temporada 2024.

Formado na base do Leão, o zagueiro subiu ao profissional em 2019, com 93 partidas disputadas. Pelo clube de Recife, o jogador levantou dois títulos estaduais (2019 e 2023).

O comitê gestor de futebol anuncia a extensão contratual de Chico, que agora tem vínculo com o Clube até 2025. Ao mesmo tempo, comunica o empréstimo do zagueiro ao Novorizontino até o término de 2024. O Clube deseja sucesso ao atleta nesta nova etapa: https://t.co/JQ8vJIMHL5 pic.twitter.com/ypUmKbEY2n ? Sport Club do Recife (@sportrecife) December 13, 2023

Reserva do Sport, Chico disputou no total 22 jogos em 2023, entre Série B, Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. No Novorizontino, que também disputará a segunda divisão, ele espera ter mais oportunidades para provar o seu valor ao clube que o revelou.

Após um fim de temporada frustrante, os pernambucanos estão reformulando o elenco. Em 2024, o time mira o acesso à elite do futebol brasileiro, a defesa do título estadual e uma campanha positiva na copa regional e no mata-mata nacional.