Sport expõe problemas com renovação de Jorginho e promete acionar jogador judicialmente

O Sport detalhou nesta quarta-feira a situação do seu vínculo com o meia Jorginho. O Leão da Ilha informou que irá acionar o jogador judicialmente por se recusar a assinar uma renovação automática prevista em seu contrato.

Em nota, o clube explicou que o vínculo de Jorginho previa uma prorrogação automática no caso do cumprimento de algumas metas, que foram atingidas. Apesar disso, o meia e seus empresários teriam se recusado a assinar a renovação.

"O Sport vem a público comunicar a situação contratual e de futuro que envolve o meia Jorginho. Ao ser contratado para 2023, o vínculo do atleta previa metas e a possibilidade de prorrogação automática. O jogador, durante a temporada, alcançou os gatilhos estabelecidos e previamente acordados entre as partes, e o Clube, por sua vez, manifestou, dentro do prazo estipulado, o interesse de prorrogar o contrato para 2024", publicou o Sport em suas redes sociais.

A recusa pela assinatura foi encarada pelo Sport como um "desinteresse em permanecer". Por isso, o caso foi direcionado à vice-presidência jurídica, com o objetivo de haver um ressarcimento financeiro ao clube.

"Apesar de ter sido notificado em três oportunidades, Jorginho não assinou a prorrogação automática, mostrando, portanto, desinteresse em permanecer no Sport e de cumprir o que tinha acertado. Assim sendo, a fim de defender os interesses do Clube, o comitê gestor de futebol direcionou o caso à vice-presidência jurídica. Desta forma, o Sport entende, com base nos termos contratuais, que precisa ser ressarcido financeiramente, pela cláusula indenizatória, seja pelo atleta ou pela futura equipe dele, e não abrirá mão disso", completou.

Jorginho foi um dos principais jogadores do Sport nesta temporada, em que a equipe ficou a um ponto do acesso para a primeira divisão. O meia foi titular absoluto durante todo o ano. Ao todo, disputou 55 partidas, marcou 12 gols e deu sete assistências.