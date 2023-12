Sem prestígio com comissão técnica, Fausto pode ser usado como moeda de troca no Corinthians

O volante Fausto Vera desfruta de pouco prestígio com a comissão técnica chefiada por Mano Menezes. O jogador pode ser utilizado como moeda de troca e, consequentemente, se despedir do Corinthians nessa próxima janela de transferências, em janeiro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Fausto não está totalmente fora dos planos, mas não é uma prioridade na montagem do elenco para 2024. Sendo assim, diretoria do Timão pode trocar o atleta por algum outro jogador que interesse a Mano.

O empresário de Fausto entrou em contato com a diretoria do Corinthians há cerca de uma semana e está ciente do status atual do jogador no Timão.

Apesar da temporada de 2023 decepcionante, Fausto tem mercado no Brasil e no exterior. Logo, uma negociação envolvendo o volante de 23 anos não é vista como difícil pelas partes.

Apesar do gol marcado contra o Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro, o sentimento é que Fausto caiu muito de rendimento nesta temporada, depois de um 2022 empolgante. O jogador deixa essa época com 47 jogos disputados (34 como titular), um tento e três assistências, além de nove cartões amarelos.

Fausto chegou ao Corinthians em julho de 2022, vindo do Argentinos Juniors. O Timão topou pagar cerca de US$ 8 milhões (R$ 43 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos do jovem.