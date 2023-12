Sem interesse do São Paulo, Internacional já pensa no futuro de David

O São Paulo não pretende permanecer com o atacante David para a temporada 2024. Assim, o Internacional começa a discutir qual será o melhor caminho para o jogador, que assinou um contrato com o clube gaúcho até 2025.

Segundo informações do GZH, o Internacional nem sequer foi procurado pelo São Paulo para discutir a manutenção do atleta no Morumbi. Como Eduardo Coudet deve seguir no Colorado, ele estaria disposto a aproveitar o atleta no elenco no ano que vem.

No entanto, caso chegue uma oferta tentadora, o Internacional não fecha as portas para uma nova negociação, seja com um clube do Brasil ou do exterior.

David fechou a passagem pelo São Paulo com 39 jogos, 5 gols e 3 assistências. Em 2022, pelo Internacional, ele também disputou 39 partidas, mas com apenas 2 gols e 2 assistências.