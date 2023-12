'Se não encrencar, eu contratava', diz Bodão sobre Soteldo no Corinthians

O comentarista Marco Antônio Rodrigues analisou no Fim de Papo que a possível contratação de Soteldo seria uma boa para o Corinthians. Segundo ele, o jogador venezuelano faz diferença no mano a mano e só precisa cuidar do comportamento extracampo.

Ele é meio complicado e se machuca bastante, mas que ele é bom de bola, eu não tenho a menor dúvida. É um ponta criativo, individualmente é muito bom, no mano a mano ele passa mesmo. Fez partidas maravilhosas pela Venezuela nas Eliminatórias, ele acabou com Chile especialmente, jogou muito, ele é bom jogador. É tão difícil arrumar um bom jogador tecnicamente que, se tomar umas e outras e não encrencar muito, eu até pegava. Marco Antônio

Thiago Maia e Matheuzinho por Fausto Vera? 'Excelente para o Corinthians', diz Lavieri

Quem levaria a melhor numa possível troca de Thiago Maia e Matheuzinho, do Flamengo, por Fausto Vera, do Corinthians? O colunista Danilo Lavieri não tem dúvida: "seria excelente para o Corinthians".

Marília Ruiz: Negociação com Santos travou porque Ronaldo ligou para o Carpini

A colunista Marília Ruiz informou que a negociação entre Thiago Carpini e o Santos travou porque ele recebeu uma ligação de Ronaldo, dono do Cruzeiro. O treinador fez sucesso com o Água Santa no Paulistão, liderou a campanha do acesso do Juventude na Série B e está bastante cotado no mercado.

