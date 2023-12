São Paulo terá uniforme da New Balance a partir do Paulistão e jogará a Copinha com marca própria

A New Balance irá fornecer material esportivo para o São Paulo a partir de 2024, mas a equipe só terá os uniformes à disposição no início do Campeonato Paulista. Durante a disputa da Copinha, o time sub-20 entrará em campo com uma marca própria do clube.

A nova camisa do Tricolor ainda não estará disponível no início do ano que vem, quando se inicia a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por esse motivo, a equipe utilizará o uniforme da marca SAO. O modelo foi usado em um evento promovido pelo clube recentemente (confira na foto abaixo).

Uniforme do São Paulo da marca SAO, utilizado em um jogo festivo entre torcedores e ídolos do clube, no Morumbi (Foto: Divulgação/São Paulo)

A partir do início do Estadual, e também nas demais competições, o time entrará em campo com as peças fabricadas pela New Balance. O uniforme ainda não foi revelado, mas deve ser divulgado em breve. Segundo o clube, o modelo "expressará características e conceitos que marcaram a história do São Paulo".

O acordo com a marca norte-americana foi anunciado há pouco mais de uma semana. A parceria irá se estender até 2027 e substitui a adidas, que não teve o contrato renovado.

Tanto o São Paulo como seus torcedores já haviam demonstrado insatisfação com a empresa alemã, parceira desde 2018. O clube reclamou da falta de identidade nas peças e também de algumas falhas na confecção e distribuição do uniforme.

Já o contrato com a New Balance prevê exclusividade ao Tricolor no mercado brasileiro. Assim, a marca deve romper com o Red Bull Bragantino no fim deste ano.