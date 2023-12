São Paulo entregará anéis customizados para ídolos em jogo festivo contra lendas do Milan

O São Paulo prepara uma homenagem especial aos seus ídolos no Reecontro de Gigantes, partida festiva entre lendas do clube e do Milan, marcada para este sábado, no Morumbi. O Tricolor entregará anéis customizados aos ex-atletas que foram campeões mundiais pelo time.

O evento irá reeditar a decisão do Mundial de Clubes de 1993, que completa 30 anos. O São Paulo, em parceria com a Vivara, presenteará os jogadores com um anel exclusivo.

A ação é inspirada nos anéis entregues aos campeões da NBA e da NFL, nas ligas norte-americanas. A peça é feita de ouro 18k, com detalhes em diamante, e possui um design diferenciado, com um escudo do São Paulo.

São Paulo entregará anel a ídolos do clube em jogo festivo (Foto: Divulgação/Vivara)

A homenagem será feita em campo, às 17h (de Brasília), pouco antes do jogo começar. A bola rola a partir das 18h, com dois tempos de 30 minutos cada.

O evento reunirá uma série de ídolos do São Paulo, como Muller, Hernanes, Raí, Kaká, Lugano e Aloisio Chulapa. Do lado do Milan, nomes como Seedorf, Costacurta e Ricardo Oliveira já confirmaram presença.