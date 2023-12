São Paulo encaminha empréstimo de Raí Ramos para o Ceará; veja detalhes

O São Paulo encaminhou o empréstimo do lateral direito Raí Ramos para o Ceará até o fim de 2024. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Com isso, o Tricolor deve ter três jogadores no setor: Rafinha, Igor Vinícius e Moreira, com os dois últimos voltando de lesão. Nathan deve ser negociado para o RB Bragantino.

Raí Ramos chegou ao São Paulo após campanha de destaque no Paulistão pelo Ituano. O defensor, no entanto, não conseguiu se firmar na equipe.

Pelo Tricolor, o lateral entrou em campo por apenas nove oportunidades, sendo comandado por dois treinadores diferentes: Rogério Ceni e Dorival Jr.

Dessa forma, Raí Ramos busca minutos no Ceará para quem sabe retornar ao São Paulo com mais bagagem. O contrato dele com o clube do Morumbi vai até o fim de 2025.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.