São Paulo chega a acordo com Cerro Porteño e fica perto de anunciar Bobadilla

O São Paulo está perto de anunciar seu terceiro reforço para 2024. O clube chegou a um acordo com o Cerro Porteño pela contratação do meio-campista paraguaio Damián Bobadilla, de 22 anos.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Tricolor deve desembolsar pouco mais de 3 milhões de dólares (por volta de R$ 15 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. O pagamento será realizado em parcelas. Os valores foram divulgados inicialmente pelo portal Arquibancada Tricolor.

O atleta e seus representantes chegarão ao Brasil nos próximos dias para formalizar a transferência. Bobadilla foi um dos destaques do Cerro Porteño na última temporada, recebendo prêmios ao fim do Campeonato Paraguaio.

Ele é filho de Aldo Bobadilla, histórico ex-goleiro do Cerro com curta passagem pelo Corinthians. Em 2023, o meio-campista marcou 12 gols em 50 partidas disputadas, além de ser convocado para a seleção sub-23. Ele se destaca pela qualidade com a bola nos pés.

A provável contratação deve esfriar a negociação com o América-MG por Emmanuel Martínez. O Coelho recusou a primeira oferta do Tricolor e bate o pé pelo jogador argentino.

Sendo assim, o técnico Dorival Júnior teria as seguintes opções para o meio-campo, além de Bobadilla: Pablo Maia, Alisson, Luiz Gustavo, Negrucci, Gabriel Neves, Jhegson Méndez e Luan. Os três últimos podem ser negociados pelo clube.

Damián Bobadilla deve ser o terceiro reforço do São Paulo para a próxima temporada. Até o momento, a diretoria já anunciou as chegadas do atacante Erick, do Ceará, e do experiente volante Luiz Gustavo.