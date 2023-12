Santos prioriza saídas e conta com o mercado em limpeza do elenco

O Santos conta com o mercado da bola para filtrar saídas e iniciar limpeza no elenco.

O que aconteceu

A diretoria do Peixe prioriza as saídas por meio de transferências no mercado do final de ano. A intenção é enxugar mais que a metade do elenco.

O Peixe conta com 55 jogadores e uma folha salarial de R$ 15 milhões. Com a queda para a Série B, o clube terá que adequar a folha e pretende negociar a maioria dos seus atletas.

O presidente Marcelo Teixeira deu aval para o coordenador Alexandre Gallo iniciar as reuniões com os agentes dos jogadores.

Com a queda para a série B, o mercado está atento aos principais jogadores do Santos. Nomes como Jean Lucas e Soteldo, por exemplo, estão em alta. E, devido ao salário alto, não devem ser mantidos.

Em contrapartida, a direção também gostaria de aguardar a chegada do técnico Thiago Carpini para filtrar os nomes. O Peixe encaminhou a contratação do comandante e resta o pagamento da multa rescisória ao Juventude.

O Peixe entrou em contato com Carpini para apresentar o projeto de futebol e aguarda retorno para seguir com a negociação. O treinador tem uma multa considerada alta para deixar o Juventude.

