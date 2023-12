Santos: Rueda quita salário de funcionários e jogadores após atraso

O presidente Andres Rueda pagou o salário dos funcionários e dos jogadores nesta quarta-feira. Os vencimentos estavam em atraso. O pagamento dos direitos de imagem e da primeira parcela do 13º também também já foram realizados.

Os salários foram quitados no nono dia útil do mês de dezembro. Normalmente, os valores são depositados nas contas dos funcionários até o quinto dia útil de cada mês.

O Alvinegro Praiano ligou um alerta financeiro depois da queda para a Segunda Divisão do Brasileirão. Isso porque o clube, que possui uma dívida de quase R$ 800 milhões, não recebeu nenhuma premiação da CBF.

Além disso, a equipe não irá disputar a Copa do Brasil em 2024 e não terá nenhuma competição internacional. Ano que vem, o Santos jogará apenas o Campeonato Paulista e a Série B.

A folha salarial, inclusive, também é uma preocupação. No terceiro trimestre de 2023, houve um aumento de 10,53% na folha salarial do clube (com encargos) em relação ao que foi gasto no trimestre anterior.

Durante a sua gestão, Andres Rueda cumpriu quase todos os pagamentos de salário na data certa. Esse é o seu último mês no mandato.

A partir de janeiro de 2024, o Santos será dirigido por Marcelo Teixeira.