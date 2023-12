Rueda contratou 47 jogadores em três anos no Santos, mas poucos se firmaram

A gestão de Andres Rueda no Santos está chegando ao fim. O contrato do presidente se encerra no último dia de dezembro. Ao todo, foram três anos de mandato. Ao longo deste período, ele contratou 47 jogadores para o elenco profissional.

Destes nomes, contudo, pouco conseguiram se firmar. O zagueiro Joaquim, o volante Tomás Rincón e os atacantes Léo Baptistão e Soteldo são um dos poucos que vingaram neste triênio.

Nomes como João Basso, Diego Pituca, que assinou um pré-contrato para jogar no time a partir de 2024, Nonato e Julio Furch ainda geram expectativas de renderem bons frutos ao clube.

Ou seja, a maior porcentagem das contratações não deram certo. Alguns atletas chegaram na Vila Belmiro e foram embora pouco tempo depois, sob forte contestação da torcida.

Em 2021, primeiro ano de Rueda, foram 12 jogadores contratados. No ano seguinte, mais 13. Curiosamente, a temporada em que o presidente mais contratou foi em 2023, ano da inédita queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. 22 nomes chegaram à equipe.

Não à toa, a folha salarial do Santos cresceu bastante. No terceiro trimestre de 2023, houve um aumento de 10,53% em relação ao que foi gasto no trimestre anterior.

Agora, com a eleição de Marcelo Teixeira, a tendência é que haja uma nova reformulação no elenco do Alvinegro Praiano. A nova diretoria trabalha para reduzir os gastos, mas manter um time competitivo.

Veja todas as contratações de Andres Rueda:

2021: Jandrei; Danilo Boza e Velázquez; Lucas Pires e Moraes; Zanocelo, Camacho, Augusto Gálvan, Matías Lacava e Marcos Guilherme; Léo Baptistão e Diego Tardelli. - 12 nomes

2022: Eduardo Bauermann e Maicon; Nathan e Auro; Rodrigo Fernández, Willian Maranhão, Carabajal, Bruno Oliveira e Luan; Ricardo Goulart, Jhojan Julio, Angulo e Soteldo - 13 nomes

2023: Vladmir; Messias, Joaquim e João Basso; João Lucas, Júnior Caiçara, Inocêncio e Dodô; Alison, Dodi, Jean Lucas, Tomás Rincón, Pituca (pré-contrato), Lucas Lima, Luan Dias, Nonato e Daniel Ruiz; Mendoza, Mezenga, Furch, Maxi Silvera e Alfredo Morelos. - 22 nomes

