Presidente em exercício promete "mínima interferência nas questões desportivas" da CBF

Nesta quarta-feira, José Perdiz de Jesus se pronunciou pela primeira vez como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi indicado pelo Poder Judiciário para assumir o cargo de forma temporária, até a próxima eleição, em 2026.

Com a decisão, José Perdiz assume no lugar de Ednaldo Rodrigues, destituído do cargo por meio de decisão judicial. Na última quinta-feira, os desembargadores da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro consideraram ilegítima a eleição vencida por Ednaldo, por acontecer sob um acordo entre CBF e Ministério Público do Rio de Janeiro, que para a justiça não tem legitimidade para fazer um acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro.

Em seu primeiro pronunciamento, José destacou o trabalho de conduzir essa transição de forma transparente e imparcial, "tendo como único objetivo atender à determinação da Justiça". O atual presidente da CBF ainda minimizou quaisquer prejuízos ao esporte e ressaltou "que toda administração será feita com mínima interferência nas questões desportivas".

Confira o comunicado na íntegra:

"Recebi com grande responsabilidade a indicação feita pelo Poder Judiciário para assumir temporariamente, na qualidade de administrador interino, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até a realização das próximas eleições.

É dever conduzir essa etapa transitória observando rigorosamente os marcos legais com independência e imparcialidade, em consonância com o estatuto da própria Entidade e da Fifa, tendo como único objetivo atender à determinação da Justiça. Nenhum prejuízo haverá para a entidade, já que toda administração será feita sem solução de continuidade e com mínima interferência nas questões desportivas, que deverão ser tratadas pela futura gestão.

Neste período, daremos continuidade ao trabalho com transparência sobre a situação em que se encontra a CBF para conhecimento do eleito que venha a assumir o comando da entidade, de modo a garantir seu integral e regular funcionamento."