Presidente do River nega ter recebido proposta do Flamengo por De La Cruz

O Flamengo está empenhado em trazer o meia-atacante Nicolás De La Cruz, que atualmente está no River Plate, da Argentina. Tanto que o Rubro-Negro carioca deve pagar a multa rescisória do uruguaio.

No entanto, o presidente do clube argentino, Jorge Brito, afirmou que o River Plate ainda não recebeu qualquer proposta do Flamengo.

"Ele é o melhor jogador do futebol argentino e um dos melhores da América do Sul, mas não recebemos ofertas do Flamengo ou de qualquer outra pessoa. Ele tem mais dois anos de contrato, o desfrutamos muitíssimo e faremos o possível para que fique. Estamos felizes com ele, ele é feliz aqui", disse o dirigente ao canal TYC Sports, da Argentina.

O Flamengo terá que desembolsar 16 milhões de dólares (R$ 78 milhões) para pagar a multa rescisória de De La Cruz.